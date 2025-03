O północy z 3 na 4 marca decyzja Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na towary pochodzące z Kanady, Meksyku i Chin weszła w życie. Oficjalnym powodem podanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych jest walka z napływem różnych niedozwolonych substancji przez amerykańską granicę.

Warto przypomnieć, że już za nieco ponad rok Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk mają zorganizować mistrzostwa świata w piłce nożnej. - Rozszerzony, 48-drużynowy turniej, największy w historii, rozpocznie się 11 czerwca 2026 r., a jego gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada - triumwirat, w którym panują obecnie głębokie podziały wywołane wojną handlową prezydenta Donalda Trumpa z północnymi i południowymi sąsiadami USA - podaje CNN.

Tymczasem głębokie podziały wywołane decyzją o nałożeniu ceł na północnego i południowego sąsiada to niejedyny problem przed zbliżającym się mundialem. - Świat przyjeżdża do Ameryki na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Istnieją duże obawy, czy Stany Zjednoczone są na to gotowe - tytułuje swój artykuł Kyle Feldscher z CNN.

Stany Zjednoczone niegotowe na mundial?

- Do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2026 roku pozostało jeszcze nieco ponad rok, ale czołowi menedżerowie branży turystycznej ostrzegają, że Stany Zjednoczone mogą mieć trudności z efektywnym zorganizowaniem turnieju, chyba że szybko zostaną wprowadzone duże zmiany - podaje CNN.

Obawy przedstawicieli branży turystycznej wiążą się m.in. z długim czasem oczekiwania na wizy dla kibiców. - Przestarzała technologia i braki kadrowe mogą prowadzić do długiego oczekiwania na odprawę celną gości przybywających do USA. Długie kolejki do kontroli bezpieczeństwa mogą potencjalnie ciągnąć się aż poza lotniska. Brak międzyagencyjnej grupy zadaniowej w Białym Domu Trumpa oznacza mniej niż sprawną reakcję na różne problemy - informują amerykańskie media.

- To powitanie, jakie otrzymują w Stanach Zjednoczonych po 14 godzinach lotu - powiedział Prezes i dyrektor generalny US Travel Association Geoff Freeman w kwestii kibiców. - To, co doprowadza mnie do szału, to fakt, że nie ma nic bardziej przewidywalnego niż to, kiedy samolot wyląduje i ile osób się w nim znajdzie. Nie ma usprawiedliwienia dla narażania ludzi na takie sytuacje - dodaje.

Organizacja mistrzostw świata w piłce nożnej, które, może poza igrzyskami olimpijskimi, gromadzą największą liczbę kibiców z całego świata, niesie za sobą bardzo wiele wyzwań logistycznych. Chodzi również o potencjalne przemieszczanie się fanów piłkarskich między trzema krajami-gospodarzami.

Amerykanie, ale również Meksykanie i Kanadyjczycy mają nadzieję na to, że Donald Trump wywiąże się ze swoich wcześniejszych zapewnień i pomoże zorganizować "najlepsze mistrzostwa świata w historii". Eksperci i przedstawiciele z branży turystycznej mówią jednak jednym głosem, że zmiany w planowaniu poszczególnych spraw i przewidywanie niektórych problemów, powinny zostać wprowadzone już teraz. Chodzi przede wszystkim o łatwość podróżowania dla przyjezdnych kibiców. Jeśli wyzwaniom uda się sprostać, Stany Zjednoczone mogą uczynić z nadchodzących imprez sportowych swoje wizytówki.

Jednak w tym momencie przedstawiciele branży turystycznej są pełni obaw, że obecnie panujące nie są w pełni dostosowane do potrzeb kibiców, a co za tym idzie - również branży turystycznej, której powodzenie będzie w dużej mierze zależeń właśnie od standardów dostosowanych do potrzeb kibiców. A na szczycie listy tych potrzeb będzie właśnie sprawne i komfortowe podróżowanie między krajami organizującymi tę imprezę. Wprowadzenie wysokich ceł na towary z Kanady i Meksyku z pewnością nie sprawi, że współpraca między sąsiadami w tym aspekcie będzie lepsza.

Warto pamiętać o tym, że piłkarskie mistrzostwa świata nie są jedyną imprezą organizowaną przez Stany Zjednoczone w najbliższych latach. W 2028 roku w Los Angeles obędą się letnie igrzyska olimpijskie. W 2034 roku natomiast fani sportów zimowych na igrzyska udadzą się do Salt Lake City.

