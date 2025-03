W ostatnich sezonach Joanna Wołosz i jej Imoco Conegliano pojawiają się w Polsce regularnie. Już czwarty raz w ciągu trzech ostatnich sezonów wpadają w Lidze Mistrzyń na DevelopRes Rzeszów. I nie są to dla zespołu z Podkarpacia przyjemne spotkania.

Rzeszowianki w ciągu dwóch lat przegrały z rywalkami z Włoch aż siedem razy. Kolejny rozdział tej historii został zapisany w środę, w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzyń. W dodatku w sposób bardzo bolesny dla DevelopResu. Polski zespół nie potrafił wygrać nawet seta z triumfatorkami ostatniej LM, chociaż w trzeciej partii prowadził już 15:4 . Reklama

Po spotkaniu Wołosz bardzo kurtuazyjnie wypowiadała się na temat rzeszowskiego zespołu, nie szczędziła mu ciepłych słów. Ale też zdradziła, że w ostatnich dniach siatkarki Conegliano miały spore problemy zdrowotne.

- Wracamy do swojego rytmu. Jesteśmy trochę po pandemii w naszym zespole. Dwa tygodnie praktycznie każdą dotknęło choróbsko. Przez półtora tygodnia ciężko było sklecić cały zespół na treningu. Jest dużo do poprawy, ale wydaje mi się, że to był dobry mecz. W Rzeszowie nigdy nie gra się łatwo, dziewczyny zawsze się mocno stawiają. Nie można grać na pół gwizdka. Musiałyśmy się mocno napocić - ocenia rozgrywająca.

Joanna Wołosz zachęca siatkarki do spróbowania sił za granicą. "Niech jadą, zdobywają doświadczenie"

Najbardziej utytułowana polska siatkarka ostatnich lat regularnie wraca ostatnio do kraju na mecze Ligi Mistrzyń, ale za granicą zdążyła już zapuścić korzenie. We Włoszech gra nieprzerwanie od 2017 roku. W tym czasie wygrała z Conegliano wszystko, od włoskiej Serie A po Klubowe Mistrzostwa Świata. Siatkarka przekonuje, że przyjazdy do Polski wcale jej nie spowszedniały. Reklama

- To zawsze fajne uczucie wrócić, porozmawiać w swoim języku z większą liczbą osób niż tylko Martyna [Łukasik - przyp. red.], którą mam teraz w zespole. Zjeść jakąś dobrą zupę, której nie ma we Włoszech... To zawsze super uczucie - podkreśla Wołosz.

Oprócz niej i Łukasik w lidze włoskiej występują obecnie Aleksandra Gryka i Malwina Smarzek. W lidze tureckiej, cenionej niemal równie wysoko, gra aktualnie pięć Polek. Ale wyjazd za granicę latem planuje co najmniej sześć kolejnych reprezentantek Polski.

Polki podejmują ryzyko, są kuszone wyższymi niż w TAURON Lidze pensjami, ale też szukają gry na jeszcze wyższym poziomie. Wołosz, która sama miała oferty z ligi tureckiej, zachęca koleżanki do wyjazdu.

Super, niech dziewczyny jadą, zdobywają doświadczenie. Wydaje mi się, że dla sportowca to bardzo ważne, by uczyć się innych lig. Jest mnóstwo zawodniczek, od których można się dużo nauczyć. Polecam dziewczynom wyjazdy. Pojawiły się kiedyś jakieś propozycje z Turcji, ale jeszcze ten włoski klimat mi sprzyja ~ zaznacza rozgrywająca.

Była kapitan kadry zdecydowanie w sprawie reprezentacji Polski. "Nic się nie zmieniło"

Kapitan Conegliano do niedawna pełniła też funkcję kapitana reprezentacji Polski. W ubiegłym sezonie spełniła w niej jedno z marzeń, występując na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wcześniej zdobyła też pierwszy medal dużej reprezentacyjnej imprezy, brąz Ligi Narodów - gdy koleżanki zdobywały go w 2023 r., Wołosz wracała do siebie po kontuzji, i musiała poczekać na miejsce na podium do 2024 r. Reklama

Po porażce w ćwierćfinale igrzysk Wołosz zszokowała jednak kibiców, ogłaszając pożegnanie z reprezentacją Polski. Później przyznała, że koleżanki namawiały ją na powrót do kadry, między wierszami o różnych możliwościach w sprawie rozgrywającej mówił też prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski . Na pytanie Interii, czy rozważa zmianę decyzji i powrót do kadry, Wołosz stawia jednak sprawę jasno.

Nie, nic się nie zmieniło. Jak już podjęłam taką decyzję, to trzymam się tego. I wydaje mi się, że jest słuszna ~ podkreśla Wołosz.

Pozostają jej więc cele do spełnienia w klubie. W tym sezonie Conegliano sięgnęło już po Superpuchar i Puchar Włoch, a także klubowe mistrzostwo świata. Wygrało rundę zasadniczą Serie A, po wygranej 3:0 w Rzeszowie jest o krok od Final Four Ligi Mistrzyń. I śrubuje serię zwycięstw - zespół Wołosz i Łukasik nie przegrał już od 47 meczów .

- Kluczem jest mental. Staramy się o tym nie myśleć, podchodzimy do każdego meczu, jakby to był pierwszy mecz jakiejkolwiek serii. Wydaje mi się, że mamy już wystarczającą presję: wiemy, jakim jesteśmy zespołem, co chcemy osiągnąć w tym sezonie. Dokładanie sobie do tego myślenia o przedłużaniu serii nie jest potrzebne. Final Four? Zdecyduje dyspozycja dnia i tego, jak pod koniec sezonu zespoły będą wyglądać fizycznie. Bo jednak dwa mecze z rzędu, z różnymi zespołami, na sto procent, to będzie na pewno duży wysiłek - zaznacza rozgrywająca. Reklama

Conegliano w drodze do Final Four będzie bronić przewagi wywalczonej w Rzeszowie. Rewanżowe spotkanie obu drużyn zaplanowano na 12 marca.

Joanna Wołosz / Foto Olimpik/NurPhoto / AFP

Joanna Wołosz / AFP