Nicola Zalewski bierze sprawy w swoje ręce. Batalia prawna na horyzoncie

Dynamiczna sytuacja Zalewskiego

W ostatnich miesiącach sytuacja klubowa Nicoli Zalewskiego zmienia się niemalże co tydzień. Po pierwsze reprezentant Polski mógł być jednym z niewielu piłkarzy "Giallorossich" niezadowolonych z zatrudnienia Daniele De Rossiego . Pod wodzą Jose Mourinho wahadłowy był etatowym członkiem pierwszego składu, u nowego trenera został niemal "przyspawany" do ławki rezerwowych. To nie wpłynęło jednak na jego pozycję w kadrze biało-czerwonych. Pod wodzą Michała Probierza 22-latek wyrósł wręcz na jednego z liderów drużyny. Prezentował się najlepiej w sparingach przed Euro 2024, a także podczas wrześniowego zgrupowania, skupionego na rywalizacji w Lidze Narodów.

W Rzymie wysoka forma Zalewskiego nie robiła jednak na nikim wrażenia. Do ostatnich chwil próbowano wypchnąć Polaka do Galatasaray, a choć Turcy sprostali wysokim wymaganiom finansowym gracza, ten zdecydował się pozostać we Wiecznym Mieście. Na to rzymianie zareagowali gwałtownie, bo wykluczyli wahadłowego z pierwszej drużyny. Jak przekazał Nicolo Schira, 22-latek nie zamierza tak zostawić tej sprawy.