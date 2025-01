Co za wieści dla Haalanda, Norweg zagrożony? Szykuje się potężny transfer

Manchester City w ostatnim czasie przeżywał absolutnie największy kryzys formy od czasu gdy ster w zespole przejął Pep Guardiola - wygląda jednak na to, że najgorszy piłkarski sztorm jest już poza "The Citizens".

Ekipa z Etihad wygrała już swój trzeci mecz z rzędu - i o ile triumf nad Salford City w F.A. Cup nie robi wielkiego wrażenia (nawet spoglądając na skalę wygranej - 8:0), o tyle pokonanie Leicester City i West Ham United - bądź co bądź zespołów z Premier League, choć mających swoje kłopoty - mogło nastroić już kibiców całkiem pozytywnie. Reklama

Teraz, gdy sytuacja MC zaczęła się nieco uspokajać, zarząd klubu może bez przeszkód skupiać się na innych kwestiach - chociażby na dopinaniu transferów. W tym temacie dzieje się zaś sporo ciekawego, bo do "Obywateli" może np. trafić gracz, który nie tak dawno mógł... zawędrować do PKO BP Ekstraklasy.

Omar Marmoush blisko Manchesteru City. Haaland ma się czego obawiać?

Zdecydowanie więcej emocji stwarza jednak potencjalne pozyskanie Omara Marmousha, obecnie jednej z największych gwiazd Eintrachtu Frankfurt. 25-letni Egipcjanin to dla "Orłów" w bieżącej kampanii kluczowe ogniwo w składzie i autor aż 19 trafień oraz 12 asyst.

Wedle doniesień dziennikarza Sky Sports Floriana Plettenberga w poniedziałek ruszyła kolejna tura negocjacji ws. futbolisty - i obie zainteresowane strony mają nie być dalekie od porozumienia, które może zostać przypieczętowane nawet już 14 stycznia. Kwota do zapłaty za zawodnika może wynieść ok. 70 mln euro kwoty stałej plus zmienne.

Warto pochylić się nad tym, jaką funkcję mógłby on pełnić w City - w teorii nie byłoby problemu ze zmieszczeniem go na lewym bądź prawym skrzydle, choć może on też urosnąć do rangi... istotnego konkurenta dla Erlinga Haalanda na "dziewiątce". W ostatnim czasie w Eintrachcie występował on w systemie z dwójką napastników obok m.in. Hugo Ekitike i to również potrafiło zdawać egzamin. Reklama

Omar Marmoush większość piłkarskiego doświadczenia zebrał w Niemczech

Omar Marmoush swoje pierwsze kroki w sportowej karierze stawiał w kairskim Wadi Degla SC. Do Europy trafił w 2017 roku zostając piłkarzem VfL Wolfsburg (początkowo dołączył do rezerw "Wilków"). W swym CV ma ponadto grę dla takich ekip jak St. Pauli i VfB Stuttgart. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 60 mln euro, ale jak widać realnie "Obywatele" będą najprawdopodobniej musieli sięgnąć znacznie głębiej do swych kieszeni.

