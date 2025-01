Flick wybrał skład na Betis. Już wiadomo, co z Lewandowskim. Hiszpanie się pomylili

Polskie kluby piłkarskie jeszcze przez kilkanaście dni będą odpoczywać od gry o stawkę w PKO BP Ekstraklasie oraz w Lidze Konferencji. Nie oznacza to jednak, że identyczna sytuacja ma miejsce w innych europejskich krajach. Na dobre po przerwie świąteczno-noworocznej wróciły już między innymi czołowe hiszpańskie zespoły. W drugi weekend stycznia w Arabii Saudyjskiej rozstrzygnęła się kwestia Superpucharu. Final four padło łupem FC Barcelona, którą do triumfu poprowadził choćby Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji strzelił bramkę oraz asystował w wygranym 5:2 meczu z Realem Madryt.

