Lewandowski świętuje z Barceloną i nagle taka wieść. Ogłoszenie ws. przeprowadzki

FC Barcelona "poganiana" przez... gwiazdy muzyki. Wyklarowała się sytuacja odnośnie stadionu

Gdy kurz po tej piłkarskiej batalii zdążył już nieco opaść, bardzo ciekawe informacje dotyczące przyszłości FCB przekazali dziennikarze "Mundo Deportivo" Fernando Poli i Sergi Sole. Wygląda na to, że powrót Barcelony na Camp Nou wiosną tego roku będzie już nieunikniony.

Wszystko to dlatego, że na Estadi Olimpic w maju planowane są koncerty - na razie niesprecyzowanej - wielkiej gwiazdy muzycznej (sporo mówi się o popularnej w Hiszpanii Rosalii lub weteranach z The Rolling Stones). W związku z próbami scena musiałaby zostać zainstalowana na obiekcie nawet trzy tygodnie przed datą pierwszego występu.

Jak wygląda więc obecny plan, aby nie doszło do "kolizji"? Zarząd piłkarskiego giganta wedle umowy z Barcelona de Serveis Municipals (urzędem ds. usług miejskich) może korzystać z stadionu jeszcze do końca marca, ale ma tu nastąpić prolongata pozwalająca na rozgrywanie meczów aż do końca kwietnia. Potem przyjdzie czas na ostateczną przeprowadzkę, bo też kluczowe prace remontowe mają zostać wówczas już dopięte na ostatni guzik.