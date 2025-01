Mógł trafić do Ekstraklasy, a... przejdzie do Manchesteru City za 50 milionów. Szalony hit

Abdukodir Chusanow to obecnie czołowa postać defensywy RC Lens, a więc drużyny mającej ambicje by co najmniej wywalczyć sobie w Ligue 1 miejsce w tabeli gwarantujące grę w europejskich pucharach. Klubowy kolega Przemysława Frankowskiego najprawdopodobniej już niedługo zmieni jednak barwy i trafi do Manchesteru City - najciekawsze w tej historii jest jednak to, że Uzbek... jeszcze niedawno miał być proponowany zespołom z PKO BP Ekstraklasy.