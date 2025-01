Polacy po raz osiemnasty wystąpią w finałach mistrzostw świata, w całej historii tych startów Biało-Czerwoni zdobyli cztery medale: srebrny w 2007 roku oraz trzy brązowe. Teraz zakręcenie się w okolicach podium graniczyłoby z cudem, ale awans do drugiej fazy mundialu powinien być obowiązkiem Polaków. W losowaniu składu grupy ekipa Marcina Lijewskiego miała pecha, chodzi tu o zespół z czwartego, teoretycznie najsłabszego koszyka. Trafili tam Szwajcarzy, którzy przegrali eliminacyjny dwumecz, ale dostali od IHF dziką kartę. I to oni, a nie np. Gwinea, USA czy Chile, trafili do grupy z Polską, Niemcami i Czechami.

