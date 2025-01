Wilfredo Leon wziął sprawy w swoje ręce. Polscy siatkarze o krok od półfinału

Siatkarze z Lublina w takich okolicznościach odnaleźli się jednak szybko. Rozpoczęli spotkanie z jedną zmianą w stosunku do przegranego w sobotę spotkania z Asseco Resovią - Fynniana McCarthy'ego zastąpił na środku Jan Nowakowski . Od początku lubelscy siatkarze prowadzili jednym, dwoma punktami. Przewaga wkrótce wzrosła do czterech "oczek", a pierwszym w tym meczu as serwisowy zanotował Wilfredo Leon .

To on skupiał na sobie oczy kibiców i rywali. Nic więc dziwnego, że kiedy Victor Mendez zablokował atak reprezentanta Polski, kibice i siatkarze Melilli świętowali. Przy okazji doprowadzili do wyniku 17:18 i trener Bogdanki LUK Massimo Botti poprosił o przerwę. Po niej lublinianie opanowali sytuację, w czym pomogła punktowa zagrywka Alexa Grozdanowa. Seta wygranego przez gości 25:19 przypieczętował as serwisowy Benniego Tuinstry.