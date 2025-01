Wielkie starcie za pasem, a rywalka Światek przemówiła. To naprawdę sądzi o grze z Polką

AP / © 2024 Associated Press

Rebecca Sramkova nie wahała się przed starciem z Igą Świątek. "Dobrze jest nie być faworytką"

"To wielki mecz na wielkim korcie" - stwierdziła m.in. Sramkova odnosząc się do faktu, że obie panie pokażą swe umiejętności na Rod Laver Arena, a więc na głównym placu gry w Melbourne. "Dobrze jest nie występować w roli faworytki, bo wymagania ludzi wobec ciebie są przez to mniejsze" - oświadczyła.