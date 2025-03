Messi i Ronaldo w jednej drużynie? Sensacyjny ruch, scenariusz jak z filmu

Leo Messi oraz Cristiano Ronaldo to prawdziwi piłkarscy kosmici - próżno szukać zawodników, którzy byliby w stanie zbliżyć się do poziomu, jaki Argentyńczyk oraz Portugalczyk prezentowali w swych najlepszych latach.

Obaj panowie swego czasu z roku na rok zdawali się być lepsi i lepsi, a rywalizacja między nimi w Primera Division tylko nakręcała wspominanych futbolistów do przekraczania kolejnych barier. Od 2018 r. - a więc od momentu, kiedy "CR7" zamienił Real na Juventus - współzawodnictwo piłkarzy było niemal wyłącznie "korespondencyjne". Obecnie obaj występują już nawet na dwóch różnych kontynentach - Messi w Ameryce Północnej, a Ronaldo w Azji. To wszystko może jednak się zmienić...

Messi i Ronaldo razem w Interze Miami? Hitowy transfer może dokonać się najbliższego lata

Obecny kontrakt "Crisa" z saudyjskim Al-Nassr wygasa w czerwcu 2025 i choć wydaje się, że kapitan reprezentacji Portugalii praktycznie na pewno będzie jeszcze chciał grać w przyszłości dla "Rycerzy Nadżdy" (zwłaszcza, że niezmiennie proponują mu absurdalnie wręcz wysokie wynagrodzenie), to może się tu dokonać pewien zwrot akcji.

Ben Jacobs oraz Josh Fordham na portalu "talkSPORT" przekazali, że Ronaldo może po wygaśnięciu umowy z Al-Nassr podpisać krótkoterminowy kontrakt z którymś z zespołów zakwalifikowanych na klubowe mistrzostwa świata , a dopiero potem powrócić do Arabii Saudyjskiej.

Lista potencjalnych kierunków jest więc długa - aczkolwiek najbardziej interesujące jest tu możliwe dołączenie do Messiego w "The Herons". "Inter Miami jest otwarty na uczynienie z nich pary kolegów z szatni" - czytamy w tekście Jacobsa i Fordhama. Nic nie zostało jeszcze co prawda przypieczętowane, ale sama koncepcja rozpali wyobraźnię wielu sympatyków futbolu.