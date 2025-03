Skandal w Hiszpanii. Pajor wreszcie się doczekała. Zapadła przełomowa decyzja

Nie tak dawno temu miejsce miało przełomowe kobiece El Clasico , w ramach którego pierwszy raz w historii damska reprezentacja "Królewskich" odniosła zwycięstwo nad zawodniczkami "Blaugrany". Mecz ten zakończył się jednak w atmosferze niemałego skandalu , który narósł wokół decyzji sędziny tego spotkania Olatz Rivery . Hiszpańska arbiter zdecydowała się bowiem anulować gola, zdobytą przez Jane Fernandez , który wyprowadzał FC Barcelonę na jednobramkowe prowadzenie. Można mieć uzasadnione podejrzenia, że gdyby gol został uznanym, to dalsza część spotkania potoczyłaby się zupełnie inaczej.

W związku z zaistniałą sytuacją kluby hiszpańskiej Ligi F Women zdecydowały się zwrócić do komisji sędziowskiej z postulatami o zmiany , które ich zdaniem usprawniłyby system gry w tamtejszych rozgrywkach. Głównymi propozycjami były: możliwość sędziowania spotkań kobiecej piłki przez sędziów męskich oraz wprowadzenie systemu VAR, który pozwoliłby zapobiegać sytuacjom podobnych do tej, która miała miejsce w kobiecym EL Clasico.

Rewolucyjne zmiany w Lidze F Woman stały się faktem. Hiszpańskie piłkaki mogą świętować

W środę hiszpański dziennik "Mudno Deportivo" przekazał wynik rozmów przedstawicieli klubów oraz reprezentantki komisji sędziowskiej, Yolande Parga. Tamtejsze piłkarki mogą mieć powody do radości bowiem uzgodniono, iż poczynione zostaną pierwsze kroki w celu wprowadzenia systemu VAR w najwyższej kobiecej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii. Z racji na ograniczoną ilość zasobów początkowo będzie to system FVS, który ma wspomóc działanie hiszpańskich sędzin. RFEF zwróci się do organu zarządzającego światową piłką nożną o niezbędne pozwolenie, aby wdrożyć ten system w praktyce, począwszy od przyszłego sezonu w F League.