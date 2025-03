Holenderski antybohater. Hato wyleciał z boiska, a Hiszpania wykorzystała przewagę

Mecz pomiędzy Hiszpanami a Holendrami w ramach tegorocznej fazy play-off Ligi Narodów od początku wywoływał masę różnorodnych emocji. Również w kontekście naszej reprezentacji ten mecz był bardzo ważny, bowiem przegrany miał trafić do grupy G w eliminacjach do nadchodzących mistrzostw świata, w której oprócz Polski znalazły się również: Finlandia, Litwa oraz Malta. Triumfator miał natomiast przejść do półfinału zmagań, gdzie czekać będzie wygrany z pary Francja, Chorwacja. Nie dziwi więc fakt, że piłkarze po obydwu stronach byli niezwykle zmotywowani do zwycięstwa.

