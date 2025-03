Wymarzony początek, a później dramat Włochów. Niemcy odwrócili losy meczu

W ćwierćfinale Ligi Narodów reprezentacja Włoch podejmowała Niemców. Pierwszy mecz tej rywalizacji rozpoczął się znakomicie dla gospodarzy. Później jednak bramki zdobywali już tylko Niemcy. Znakomite spotkanie rozegrał Joshua Kimmich, który zanotował dwie asysty przy golach Kleindiensta i Goretzki. Goście wygrali to spotkanie i znacznie przybliżyli się do awansu do półfinału.