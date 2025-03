UEFA zdecydowała. Chodzi o mecz Polaków na Narodowym, to już pewne

Okazja do ponownego przypodobania się zirytowanym obecnie fanom nastąpi stosunkowo szybko. W najbliższy poniedziałek "Orły", także na PGE Narodowym, podejmą Maltańczyków. UEFA na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym gwizdkiem ujawniła nazwisko rozjemcy pojedynku. To człowiek, którego dobrze znają choćby w Białymstoku, ponieważ mowa o Mortenie Kroghu . Duńczyk całkiem niedawno prowadził rewanżowe spotkanie Jagiellonii z Cercle Brugge , przegrane przez mistrzów kraju 0:2. Podopieczni Adriana Siemieńca na szczęście wygrali jednak dwumecz, dzięki czemu awansowali do 1/4 finału Ligi Konferencji .

Niedawno prowadził mecz Jagiellonii. Teraz będzie sędziował spotkanie Polska – Malta

Wracając do Skandynawa, w Warszawie wspomagać go będą: Dennis Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen, Jacob Karlsen, Jakob Kehlet oraz Sandi Putros. Wszyscy, podobnie jak główny rozjemca, są Duńczykami. Za sprawą decyzji UEFA doszło również do ciekawego zbiegu okoliczności. Piątkową potyczkę z Litwinami sędziował z kolei Anastasios Sidiropoulos, który prowadził... pierwszy mecz Jagiellonii z Cercle Brugge, wygrany przez Podlasian 3:0. To właśnie wtedy magiczne trafienie zanotował Afimico Pululu.