W trakcie marcowej przerwy reprezentacyjnej zaplanowano do rozegrania mecze eliminacji do mistrzostw świata w 2026 roku, ale także ćwierćfinały Ligi Narodów UEFA, a tam właściwie same hity. Jednym z tych najbardziej elektryzujących był rewanż za finał mistrzostw świata w 2018 roku, a więc starcie Francji z Chorwacji. Był to rewanż udany, bo Chorwaci wygrali 2:0 i do Francji pojadą z doskonałą zaliczką.