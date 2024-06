Zaskakujący komunikat, UEFA ogłasza tuż po meczu. Tego nikt się nie spodziewał

Liga Mistrzów: Borussia Dortmund - Real Madryt. Dani Carvajal MVP spotkania

Trudno nazwać taką decyzję bezpodstawną, lecz przed rozpoczęciem meczu chyba nikt nie był w stanie przewidzieć, że to właśnie hiszpański defensor zostanie uznany najlepszym z ekipy naszpikowanej gwiazdami. Wydawało się, że największe szanse będą mieli na to Vinicius Junior, Toni Kroos , Rodrygo czy Jude Bellingham . Zwłaszcza, że ofensywni zawodnicy często są wyżej cenieni przy przyznawaniu nagród indywidualnych.

- Nie potrafię dokładnie wytłumaczyć tego, co czuję. Zadowolę się po prostu tym ogromnym szczęściem. Ten mecz był dla nas bardzo skomplikowany. Spodziewaliśmy się tego już w trakcie przygotowań. Wyszliśmy z pierwszej połowy bez szwanku i wiedzieliśmy, że nasz moment jeszcze nadejdzie. Szczerze mówiąc, nie zasługiwaliśmy na to, by nawet remisować do przerwy - powiedział po meczu Dani Carvajal w rozmowie z Movistar.