Skandal już na starcie finału Ligi Mistrzów, mecz przerwany. Wielki szok na Wembley

Wielki finał Ligi Mistrzów, w którym Borussia Dortmund mierzyła się z Realem Madryt, rozpoczął się od wielkiego skandalu. Już w pierwszej minucie na murawę Wembley wbiegło kilku kibiców, doprowadzając w ten sposób do przerwania meczu. Sędzia Slavko Vincic musiał cierpliwie czekać, aż służby porządkowe uporają się z intruzami, by wznowić finałową rywalizację, co potrwało parę chwil. Na szczęście interwencja okazała się skuteczna.