Co za sceny w finale Ligi Mistrzów. Szaleństwo na trybunach

Licznie zgromadzonych kibiców zachwyciła już pierwsza połowa. Ta dość niespodziewanie została zdominowana przez Borussię . Obrońcy Realu nie mieli ani chwili odpoczynku od stresujących momentów. W kilku sytuacjach niewiele brakowało do tego, by piłka znalazła się w siatce. Podopiecznych Edina Terzicia napędzał dodatkowo doping z trybun. W sektorze fanów z żółto-czarnymi koszulkami przyśpiewki nie ustawały ani na moment. Podobnie było zresztą po drugiej stronie stadionu.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Półfinałowi pogromcy Paris Saint-Germain schodzili do szatni delikatnie niepocieszeni, ponieważ mieli w pamięci niewykorzystane okazje. Po powrocie na boisko humor poprawili im fanatyczni kibice . Przechytrzyli oni organizatorów i wnieśli na obiekt race, które odpalili tuż przed startem drugich czterdziestu pięciu minut. Pole do popisu dostali fotoreporterzy. Ich zdjęcia robią piorunujące wrażenie.

Przebudzenie Realu w drugiej połowie. Wystarczyło kilka minut

Przez chwilę istniało ryzyko, że druga połowa rozpocznie się z opóźnieniem. Gwizdek sędziego zabrzmiał jednak zgodnie z planem. Im bliżej było końca spotkania, tym coraz bardziej rozkręcał się Real Madryt. Zmęczeni dortmundczycy nie spisywali się już tak dobrze jak wcześniej. Zaowocowało to stratą dwóch bramek w przeciągu niecałych dziesięciu minut. Na listę strzelców wpisali się Dani Carvajal oraz Vinicius Jr. Po trafieniu Brazylijczyka w 83. minucie święto zaczęło się wśród kibiców z Hiszpanii. Borussia potrzebowała cudu, by wrócić do gry i doprowadzić co najmniej do dogrywki.