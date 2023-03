Po ostatnim gwizdku sędziego obiektywy kamer skierowano na wyraźnie rozczarowanego Argentyńczyka. Błyskawicznie pożegnał się z zawodnikami i osamotniony opuścił plac gry. "Wymowny obrazek. Leo Messi sam udający się do tunelu" - komentowano sceny na antenie Polsatu Sport. Wcześniej media obiegła wieść, wedle której piłkarz rozpoczął rozmowy z Barceloną na temat powrotu do klubu. Według dziennikarza Joaquina Maroto do transferu mogłoby dojść już w czerwcu. W obliczu przegranej Paris Saint-Germain spekulacje zapewne tylko narosną.