Tottenham Hotspur podejmował AC Milan w spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Włoska ekipa przyjechała do Londynu z założeniem, by bronić skromnej zaliczki wywalczonej na własnym stadionie (było 1:0). To zresztą było widać od pierwszych minut, bo mecz - bardzo delikatnie mówiąc - w ofensywne fajerwerki nie obfitował. A tak naprawdę do przerwy po prostu wiało z boiska nudą.