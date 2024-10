Mbappe wygwizdany, Real pobity. Obrońcy trofeum wracają do domu z niczym

Piłkarze Lille OSC przystępowali do tej konfrontacji w trudniejszej sytuacji - w pierwszej kolejce ulegli Sportingowi Lizbona 0:2. "Królewscy" uporali się z VfB Stuttgart , wygrywając 3:1. Francuska ekipa miała się okazać nieco łatwiejszą przeprawą.

Real trafiony tuż przed przerwą. VAR w akcji, winowajcą Camavinga

Kiedy wydawało się, że na przerwę oba zespoły zejdą przy bezbramkowym remisie, piłkę ręką we własnym polu karnym zatrzymał Eduardo Camavinga . Arbiter sprawdził tę sytuację na monitorze VAR, a następnie bez wahania podyktował "jedenastkę". Jej niezawodnym egzekutorem okazał się David.

Dwie minuty po zmianie stron do rozgrzewki ruszyli Luka Modrić i Kylian Mbappe, którego obecność w meczowej kadrze była niespodzianką. Francuz doznał urazu w meczu La Liga i zapowiadano, że na drugą kolejkę LM nie będzie gotowy do gry. Publika nie przywitała go przyjaźnie.