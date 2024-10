W środę 2 października FC Barcelona oficjalnie ogłosiła podpisanie kontraktu z Wojciechem Szczęsnym. Polski golkiper po zaledwie miesiącu powrócił ze sportowej emerytury, aby pomóc "Dumie Katalonii" w potrzebie. Podczas jednego ze spotkań La Liga bramkarz Barcelony Marc-Andre ter Stegen doznał bowiem fatalnej kontuzji, która wykluczyła go z gry nawet na osiem miesięcy. Jeszcze tego samego dnia kibice zespołu ze stolicy Katalonii zaczęli bombardować "Szczenę" wiadomościami, chcąc przekonać go do zastąpienia kontuzjowanego Niemca.

Reklama