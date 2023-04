Nie można odmówić Bayernowi Monachium tego, że podczas rozegranego w środę pojedynku stworzył sobie kilka okazji do strzelenia gola. Gospodarze długo nie byli jednak w stanie skierować piłki do siatki. Niemoc przełamał dopiero w 83. minucie Joshua Kimmich, wykorzystując rzut karny. Był to już jednak tylko gol honorowy, na otarcie łez niemieckich kibiców.