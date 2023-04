Będą historyczne derby w półfinale Ligi Mistrzów! Wielki dzień włoskiej piłki

Niezależnie od tego, co wydarzy się w półfinałach, ten sezon Ligi Mistrzów będzie dla włoskiego futbolu niezwykle udany. Półwysep Apeniński miał na etapie 1/4 finału aż trzech swoich przedstawicieli - AC Milan , Inter Mediolan i SSC Napoli . To najlepszy wynik od edycji 2005/2006, kiedy w czołowej ósemce znalazły się Milan, Inter i Juventus .

Jeszcze zanim rozpoczęły się ćwierćfinały, jasnym było, że do najlepszej czwórki awansuje co najmniej jedna ekipa z Italii. Milan trafił bowiem do pary z Napoli. Ostatecznie lepsi okazali się piłkarze Stefano Piolego, którzy u siebie wygrali 1:0, a na wyjeździe zremisowali 1:1, dzięki czemu wywalczyli promocję do 1/2 finału.