Nawet Haaland się myli. Bayern Monachium upadł jak Upamecano

Niewykonalne? Bayern Monachium przegrał pierwszy mecz z Manchesterem City aż 0:3, na dodatek po starciu doszło do waśni w szeregach monachijskiej drużyny. A jednak Bayern nie skapitulował tak łatwo. Rzucił się na rywali, gotów odrobić straty z Anglii. Do tego potrzebował jednak szybko strzelonego gola, który podniósłby morale i dmuchnął wiatrem w żagle.

Gola nie było, ale wiatrem dla Niemców paradoksalnie okazał się rzut karny dla rywali. Sędzia zagwizdał go w sytuacji, w której oba zespoły szykowały się do wykonania rzutu rożnego. Gracze City byli tak samo zaskoczeni jak Bayern, ale powtórki pokazały, że arbiter miał rację - gdy francuski obrońca Dayout Upamecano ostentacyjnie schował ręce za plecami, to trzymał je tam jednak tylko do czasu. Jedna z rąk przesunęła się z obrysu ciała i piłka otarła się o nią. Upamecano, który po analizie VAR wcześniej uniknął czerwonej kartki, protestował, ale na próżno.