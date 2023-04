Szymon Marciniak przed wielką szansą. Świetne doniesienia po medialnej burzy

We wtorkowym, rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów AC Milan wywalczył awans do półfinału rozgrywek, eliminując ekipę SSC Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie . Po meczu głośno zrobiło się o prowadzącym to spotkanie Szymonie Marciniaku, którego decyzje wywołały sporo kontrowersji.