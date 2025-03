Lewandowski z Neymarem w ataku? Flick ma już wizję. W szatni robi się gorąco

"Najpierw zdobądź 15 bramek dla Santosu, potem będziemy rozmawiać" - komunikat tej treści miał trafić do Neymara za pośrednictwem jego agenta, Piniego Zahaviego. Samo spełnienie warunku niczego jednak nie oznacza. Decydujący głos w tej sprawie będzie miał Hansi Flick.

Ostatniego stycznia tego roku brazylijski gwiazdor związał się kontraktem z klubem, którego jest wychowankiem. Umowa obowiązuje tylko do końca bieżącego sezonu. U progu lata piłkarz będzie mógł odejść bez kwoty odstępnego. Reklama

Neymar chce wrócić do Barcelony i czeka na mundial. Flick stawia weto

Plan Neymara jest klarowny. Chce wrócić do Barcelony, by w doborowym towarzystwie przygotować się do finałów MŚ 2026. Imprezą w Ameryce Północnej najprawdopodobniej pożegna się z wielkim futbolem.

Barw "Dumy Katalonii" bronił już w latach 2013-17. Następnie ustanowił transferowy rekord świata, przechodząc do PSG za 222 mln euro. We Francji spędził sześć lat. Potem przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej okazała się niewypałem, głównie z powodu perturbacji zdrowotnych.

I tego właśnie obawia się Flick. Neymar skończył w ubiegłym miesiącu 33 lata. Jest wprawdzie blisko cztery lata młodszy od Roberta Lewandowskiego, ale liczbą chirurgicznych interwencji mógłby obdzielić pół drużyny.

W tej chwili niewiele zatem wskazuje, że jeden z liderów ekipy "Canarinhos" trafi do Barcelony. Co ciekawe - jak donosi "Sport" - z ogromnym entuzjazmem zapatrują się na taką opcję młodzi piłkarze "Blaugrany", na czele Z Lamine Yamalem. Dla nich Neymar to bohater dzieciństwa, idol, wciąż żywa legenda. Reklama

