Burza wokół Matty'ego Casha. Wszystko przez decyzje Probierza. Wybuchła kłótnia

Matty Cash w pierwszym meczu eliminacji mistrzostwa świata 2026 przeciwko Litwie zagrał od pierwszych minut i był jednym z niewielu, którzy dali jakiekolwiek argumenty do chwalenia go po tym występie. W spotkaniu z Maltą prawy obrońca Aston Villi zasiadł na ławce rezerwowych, co wywołało spore poruszenie. Wybuchła nawet mała kłótnia między Tomaszem Włodarczykiem i Mateuszem Borkiem.