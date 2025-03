Wyciekły wieści z szatni Barcelony. Flick musiał zareagować, zwrot akcji ws. gwiazdy

Wyszarpane Atletico Madryt zwycięstwo FC Barcelona okupiła kontuzjami Inigo Martineza i Marca Casado. Pomocnikowi postawiono fatalną diagnozę - absencja może potrwać do końca sezonu. W tej sytuacji Hansi Flick musiał zareagować i zmienił zdanie względem jednej z gwiazd. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie w stolicy Katalonii dojdzie do niespodziewanego zwrotu akcji.