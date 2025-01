Burza wokół Wojciecha Szczęsnego. Gorąco po słowach kolegi z zespołu

Ten po kilku dniach namysłu i negocjacjach uznał, że propozycja jest na tyle ciekawa, że trzeba z niej skorzystać. Z klubem z Katalonii związał się umową do końca tego sezonu i wydawało się, że kwestią kilku tygodni treningów jest debiut Polaka. Nic bardziej mylnego. Hansi Flick postawił na Inakiego Penę , a Hiszpan swoimi występami nie dawał Niemcowi powodów do zmiany, a przynajmniej tak twierdził sam szkoleniowiec. W związku z tym 2024 rok "Szczena" zakończył bez choćby minuty w barwach FC Barcelona.

Szczęsny w środku burzy. Kolejny głos sprzeciwu

Podobno kilku piłkarzy było z tego wyboru niezadowolonych, ale co może nawet ważniejsze, w opozycji do Flicka stanął trener bramkarzy FC Barcelona, który chciał, aby to Pena pozostał pierwszym wyborem. O sytuację na konferencji prasowej zapytany został Alejandro Balde. - Spędzam dużo czasu z Inakim. Jest jednym z najciężej pracujących piłkarzy w zespole, który pierwszy przychodzi na siłownię i ostatni ją opuszcza. Widzę go w dobrej dyspozycji - ocenił lewy obrońca.