Wciąż trwa przy Idze Świątek, to już 14 lat. Mówi wprost o ich relacji

- Występ na Australian Open oceniam na bardzo dobry. Co prawda ten ostatni mecz mocno zepsuł mi mój wyjazd do Australii, ale tak to już jest w sporcie i takie dni się zdarzają. Staram się skoncentrować na pozytywach, zrobiłam naprawdę dobrą robotę - i podczas United Cup, na tyle, na ile mogłam, i te eliminacje do Australian Open były naprawdę intensywne, ciężkie i musiałam mocno się natrudzić i naprawdę dać z siebie wszystko, żeby je przejść. Dlatego cały wyjazd oceniam jako bardzo, bardzo pozytywny - stwierdziła Maja Chwalińska.