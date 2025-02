Sabalenka przyznała to po latach. Musiała poświęcić więcej, niż się wydaje

Aryna Sabalenka zwróciła uwagę na nierówność

Przez wiele lat Aryna Sabalenka nie mówiła zbyt wiele o równości w sporcie. Jedna z najsłynniejszych tenisistek na świecie unikała raczej tego tematu, ale zdaje się, że teraz zmieniła zdanie. W najnowszym wywiadzie dla portalu Highsnobiety zwróciła uwagę na to, z jakiego poziomu zaczynać muszą kobiety, by dojść na sam szczyt .

"Myślę, że sportsmenki muszą poświęcić o wiele więcej, by spełnił swoje marzenia. Na pewno mnie to kosztowało" - opowiadała. Potem postanowiła skupić się na czymś, co do dziś jest dla niej trudnym tematem, czyli towarzyszącym jej na korcie emocjom.