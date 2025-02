Natalia Bukowiecka tegoroczny sezon halowy rozpoczęła w Luksemburgu, gdzie wystartowała w biegu na 200 metrów. Tam uzyskała czas 23,47 sek. Następnie przebiegła w Spale 300 metrów w czasie 36,48. To były dosyć dobrze rokujące wyniki, jak na początek startów, co było jednocześnie optymistycznym prognostykiem przed startem w Ostrawie. Niestety, w Czechach doszło do fatalnego obrotu zdarzeń.