Niepokój ws. Szczęsnego. "Zaskakujący precedens". W Katalonii aż przecierają oczy

- Zarówno Wojciech Szczęsny jak i Inaki Pena są świetnymi bramkarzami. Decydujemy o obsadzie bramki wraz ze sztabem, to moja praca oraz pozostałych trenerów, dzisiaj wybraliśmy Wojtka i była to właściwa decyzja. Szczęsny zagra w następnym meczu z Atalantą - mówił trener FC Barcelona po starciu z ekipą "Nietoperzy".

FC Barcelona. Wojciech Szczęsny pod lupą mediów przed meczem z Atalantą

Nasz były reprezentant mierzył się z Atalantą 16 razy, w tym trzykrotnie jeszcze za czasów gry w AS Roma. Co ciekawe, tylko dwukrotnie cieszył się z wygranej. 10 spotkań zakończyło się remisem, a cztery porażką jego drużyny. Ekipa z Bergamo zmusiła go do kapitulacji łącznie 24 razy, a tylko w dwóch przypadkach Wojciech Szczęsny zdołał zachować czyste konto.