Kataklizm w Realu Madryt. Ancelotti ogłosił przed meczem, załamany opuścił trening

Real Madryt już wracał na odpowiednie obroty

Ostatnie tygodnie były już jednak znacznie spokojniejsze w stolicy Hiszpanii. "Królewscy" wykorzystali liczne wpadki Barcelony i nie tylko przejęli fotel lidera, ale i wypracowali sobie siedem punktów przewagi. Uratowali też swoją sytuację w Lidze Mistrzów i choć muszą zagrać w barażach z Manchesterem City, najważniejsze było dla nich pozostanie w rozgrywkach. W kilku ostatnich dniach doszło jednak do kilku zdarzeń, przez które kibice Realu ponownie popadli w minorowe nastroje.

Nie tylko Alaba. Duet gwiazd nie zagra w Pucharze Króla

Pierwszy szok przyszedł w pierwszym kwadransie sobotniego meczu z Espanyolem Barcelona. Antonio Ruediger nie był w stanie kontynuować z gry z powodu kontuzji uda. Jak okazało się później, Niemiec wypadnie z gry na około trzy tygodnie. Drugim wstrząsem był sam wynik spotkania w stolicy Katalonii. Po kontrze w końcówce meczu gospodarze niespodziewanie wyszli na prowadzenie i ostatecznie pokonali "Królewskich" 1:0. Warto dodać, że w tym starciu sędzia popełnił co najmniej jeden poważny błąd na niekorzyść podopiecznych Carlo Ancelottiego. Ich wpadkę wykorzystała FC Barcelona . Pokonując Deportivo Alaves (1:0), zbliżyła się do lidera na dystans czterech "oczek".

Kolejnym sporym ciosem okazał się uraz Davida Alaby. Austriak dopiero co wrócił do zdrowia po wielomiesięcznej kontuzji i był dla włoskiego trenera wytchnieniem - zwłaszcza w obliczu urazu Ruedigera. Były gracz Bayernu Monachium również ma pauzować przez około trzy tygodnie. To fatalne wieści w obliczu nadchodzących derbów Madrytu i dwumeczu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Na tym złe wieści się jednak nie skończyły.