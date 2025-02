Cezary Kulesza chce stanowisko w UEFA. Ogłoszono jego kandydaturę

Cezary Kulesza postanowił skorzystać z okazji i kandydować w wyborach do Komitetu Wykonawczego UEFA. Wszystko ze względu na to, że swoją drugą kadencję w tej instytucji kończy właśnie Zbigniew Boniek. Mogłoby dojść do utraty przez Polskę miejsca w tym organie. Wybory odbędą się już w kwietniu w Belgradzie. Może dojść do poważnego przetasowania, które nie uśmiechałoby się PZPN.