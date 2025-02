Strzela jak najęty, a to jeszcze nie wszystko. Lewandowski znowu u szczytu, nie ma wątpliwości

Robert Lewandowski ma już na karku 36 lat, natomiast ani myśli spuszczać z tonu jeśli mowa o swoich osiągnięciach strzeleckich i wciąż znajduje się w czołówce europejskich napastników. Kapitan reprezentacji Polski prócz tego, że jest najlepszym snajperem FC Barcelona, to jeszcze góruje przy tym w innej ważnej statystyce - i to na poziomie kilku czołowych lig "Starego Kontynentu". Jest tylko jeden gracz, który zdołał go wyprzedzić...