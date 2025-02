Bartosz Kurek podczas swej kariery zagrał już w 12. klubach. Swego czasu zmieniał je dosyć często, ale lata 2020-2024 spędził np. w Wolf Dogs Nagoya w Japonii. Latem zeszłego roku po pięciu latach nieobecności atakujący wrócił do PlusLigi, dołączając do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, której barw broni już po raz drugi (poprzednio grał dla zespołu z Kędzierzyna-Koźle w latach 2005-2008 - przyp. red). Kilka tygodni temu kapitan reprezentacji Polski zadeklarował jednak, że jego powrót do kraju może zakończyć się szybciej, niż można było się spodziewać. Reklama

Szczere wyznanie Bartosza Kurka. Zapowiedział odejście z ZAKSY

Bartosz Kurek na Kanale Zero ujawnił, że nie ma kontraktu z na kolejny sezon z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Ponadto podkreślił, że nie wie, czy chciałby kontynuować karierę w kraju.

- Myślę, że jeszcze trzy dobre sezony chciałbym zagrać. Nie wiem, czy w Polsce. [...] Szukamy jakiegoś nowego klubu - powiedział wicemistrz olimpijski w Paryża.

Na te informacje zareagowała Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego Onet. Dziennikarce udało się dowiedzieć, że Kurkiem zainteresowane są drużyny z Włoch, Turcji oraz Japonii. Warto podkreślić, że w każdym z tych krajów atakujący w swojej przeszłości już występował.

Okazuje się, że głównym problemem, który może przeszkodzić w zatrzymaniu kapitana naszej kadry w kraju, są pieniądze. W programie "Misja Sport" Łukasz Kadziewicz i Zbigniew Bartman pochylili się nad tym tematem.

Kadziewicz ujawnił. Tyle potrzeba pieniędzy na pensję Kurka, by go zatrzymać w Polsce

Jak powiedział Zbigniew Bartman, takie kluby, jak Jastrzębski Węgiel, Warta Zawiercie czy Projekt Warszawa podjęły już inne decyzje, które sprawiają, że zatrudnienie Bartosza Kurak jest na ten moment dla nich niemożliwe. Ponadto dochodzi właśnie kwestia finansowa. Reklama

- Skąd wziąć 3 miliony złotych? - zapytał Łukasz Kadziewicz w trakcie programy, ujawniając, jakie są wymagania finansowe atakującego ZAKSY.

- Żal, żebyśmy tracili Bartka po tym, jak wraca do ligi. Robi fenomenalną robotę. Poza tym myślę, że to nie jest przesada, jeśli powiem, że jest opoką polskiej siatkówki. [...] Bartek Kurek jest oczywiście bardzo drogim zawodnikiem i to nie jest zaskoczenie, bo on pracuje na swoje pieniądze - stwierdził z kolei Bartman.

Szanse na pozostanie Kurka w PlusLidze zdają się być zatem niewielkie. Wiadomo za to, że kibice mogą się jeszcze cieszyć jego występami przynajmniej do wiosny. Wiele na to wskazuje, że ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra w fazie play-off, bo aktualnie zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli. Runda zasadnicza potrwa do 23 marca, a play-offy z najlepszą ósemką ligi będą rozgrywane do początku maja.

