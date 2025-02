Tragedia podczas zgrupowania. Znaleźli ciało piłkarza, miał tylko 24 lata

Niemal wszystkie najważniejsze piłkarskie ligi na Starym Kontynencie wróciły już do gry. W wielu krajach wciąż pauzują jednak niższe klasy rozgrywkowe. Niektóre drużyny w związku z tym przebywają jeszcze na zgrupowaniach, by odpowiednio przygotować się do spotkań o stawkę. Niestety tragicznie zakończył się wyjazd FC Granges-Paccot do Hiszpanii. Środowisko obiegły wieści o śmierci zaledwie 24-letniego zawodnika reprezentującego wspomniany klub. Wcześniej miał on status zaginionego.