Iga Świątek "znokautowała" rywala. Sceny na korcie

Iga Świątek zagrała wyjątkowo pasjonujący mecz półfinałowy podczas Australian Open. Choć nie udało jej się pokonać Madison Keys, pokazała podczas tego turnieju, że popracowała nad niektórymi elementami swojej gry i teraz czuje się z nimi pewniej. Nawet podczas trenowania potrafi zaleźć za skórę - traktuje to bardzo poważnie.

Iga Świątek "znokautowała" rywala

Na profilu w mediach społecznościowych Igi Świątek pojawiły się nagrania z jej treningu. Widać było momenty pracy nad uderzeniami, ale nie tylko. Widać było również ćwiczenia z motoryki, podczas których tenisistka musiała szybko reagować i dobiegać do wyznaczonych punktów.

Iga Świątek: To był prawdopodobnie najgorszy czas w moim życiu. WIDEO

Ostatnie nagranie pokazało jednak to, co działo się już po wszystkim. Treningi potrafią być naprawdę wyczerpujące, co było widać. Sparingpartner Igi Świątek został niemal dosłownie "znokautowany" przez jej trening. Przez długi czas nie mógł się podnieść. Potem kamera przeszła jednak na raszyniankę, która również słaniała się na nogach.