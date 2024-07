Wyjątkowe miejsce na mapie. Tego Polacy mogą zazdrościć Niemcom. Robi wielkie wrażenie

Przy okazji wizyty we Frankfurcie na jednym z meczów Euro 2024, dzięki uprzejmości niemieckiej federacji, zwiedziliśmy jej imponującą bazę - DFB-Campus. To nowo powstały, bo otwarty w 2022 roku ośrodek, w którym bije serce tamtejszego związku. To właśnie tam swoje biura mają najważniejsze persony w niemieckim futbolu. To jednak nie wszystko. Tam także swoją siedzibę ma dział prowadzący badania, które mają powiązać futbol z nauką. Baza oferuje także doskonałe warunki do treningu oraz miejsca hotelowe, dzięki czemu odbywać mogą się tam zgrupowania wszystkich reprezentacji. Reklama

Niemiecka drużyna narodowa nie zdecydowała się jednak na goszczenie w murach DFB-Campus i obrała kurs na Herzogenaurach, gdzie znajduje się "dom" jej sponsora technicznego. Wszystko przez to, by z jednej strony nie przeszkadzać pracownikom biurowym w wykonywaniu ich pracy we Frankfurcie, z drugiej strony po prostu cieszyć się spokojem i pełnym komfortem - powiedział nam jeden z pracowników DFB - Jonas Jansen, który oprowadził nas po całym obiekcie.

Euro 2024. Interia z wizytą w DFB-Campus - siedzibie niemieckiej federacji piłkarskiej

Robi on naprawdę piorunujące wrażenie i jest dopracowany w najmniejszych szczegółach. Każdy, nawet - wydawałoby się - nieistotny detal, jak choćby siatki przyczepione do poręczy, ma nawiązywać do futbolu. Bo tym miejscu to piłka nożna stoi na pierwszym miejscu.

Podkreślać to ma także wystrój pokojów, które są gotowe na przyjęcie piłkarzy - czy to pierwszej reprezentacji, czy to drużyny kobiet, czy to zespołów młodzieżowych. Jak podkreśla niemiecka federacja, są one zaprojektowane tak, by królował w nich minimalizm, pozwalający skupić się wyłącznie na treningach i grze w piłkę. To właśnie dlatego widok z okien rozpościera się na boiska treningowe. Choć skromne, pokoje są bardzo funkcjonalne i dobrze wyposażone. Można w nich liczyć na pełen komfort. Co więcej, dodatkowy piłkarski akcent wprowadzają umieszczone na ścianach grafiki, nawiązujące do bramek zdobywanych przez reprezentację Niemiec. Reklama

Przejdźmy jednak do wspomnianych boisk treningowych. Trenerzy mają do dyspozycji cztery obiekty. Pierwszy z nich wyłożony jest specjalną murawą hybrydową - mieszkanką murawy sztucznej i naturalnej - drugi przygotowany pod pracę nad stałymi fragmentami gry, a na dwóch pozostałych często rozgrywane są mecze, choćby reprezentacji młodzieżowych.

Piłkarze mogą jednak pracować komfortowo bez względu na pogodę. Treningi mogą obywać się bowiem także na największej piłkarskiej hali w Niemczech, która kryje w sobie pełnowymiarowe sztuczne boisko. Jej widok może zapierać dech w piersiach. Tam także często kręcone są reklamy z udziałem piłkarzy. Minus? Jest tam naprawdę gorąco, dlatego latem ta część infrastruktury jest raczej rzadziej wykorzystywana do przeprowadzania zajęć piłkarskich.

Te można jednak organizować także na hali do futsalu. To także jedna z perełek niemieckiej federacji, która chce mocniej postawić na rozwój halowej odmiany piłki nożnej. Reklama

Na terenie kampusu znajduje się także między innymi centrum badawcze, siłownia, sala konferencyjna czy stołówka. Na wycieczkę po całym obiekcie zapraszamy w poniższym materiale wideo.

Z Frankfurtu - Tomasz Brożek

