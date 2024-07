Kulisy z "byłego domu Lewandowskiego". Tak wygląda praca na Allianz Arenie

Allianz Arena - to tam przez długich 8 lat brylował w barwach Bayernu Monachium obecny snajper FC Barcelona - Robert Lewandowski. To tam także, w samym sercu Bawarii, reprezentacja Holandii wywalczyła we wtorek awans do ćwierćfinału Euro 2024, ogrywając 3:0 Rumunię. Przebieg tego meczu śledzili z wysokości trybuny medialnej wysłannicy Interii - Tomasz Brożek i Piotr Jakóbiec. Jak wygląda praca dziennikarza przy tak dużym wydarzeniu? Odsłaniamy przed Wami jej kulisy.