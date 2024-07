Do piłki podszedł rzecz jasna sam Cristiano Ronaldo, który miał nadzieję na to, by zostać bohaterem swojej ekipy. Stało się jednak inaczej. Nie zdołał trafić do siatki - piłkę po jego uderzeniu sparował na słupek słoweński golkiper. Po chwili zakończyła się pierwsza połowa dogrywki.