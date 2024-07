Pokonali Polaków, a teraz świętują. Dobili rywala w doliczonym czasie gry

Euro 2024: Rumunia - Holandia. Cody Gakpo otworzył wynik spotkania

Z czasem Holendrzy zaczęli zyskiwać przewagę, aż w końcu w 20. minucie przełamali barierę rumuńskiej obrony. Xavi Simons zagrał piłkę na lewą flankę, tam dopadł do niej Cody Gakpo, zbiegł do środka i strzałem przy bliższym słupku pokonał bramkarza. Jak wyliczono, futbolówka po jego uderzeniu osiągnęła prędkość 121 km/h.

Już w pierwszej połowie trener rumuńskiej kadry musiał dokonać pierwszej wymuszonej zmiany. Z powodu urazu głowy plac gry opuścił Vasile Mogos, a zastąpił go piłkarz Rakowa Częstochowa - Bogdan Racovitan. Tuż przed przerwą Holandia powinna podwyższyć prowadzenie. Denzel Dumfries wygrał przepychankę z obrońcą przy linii bocznej i podał do Xaviego Simonsa, który wdał się w drybling i oddał strzał. Na swoje nieszczęście, zamiast celebrować trafienie, tylko położył się bezsilny na murawie.

Cody Gakpo cieszył się z dubletu, ale do akcji wkroczył VAR

Na początku drugiej części spotkania Rumunia zdołała choć na kilka minut oddalić grę od własnej połowy, notując nieco lepszy okres. W końcu jednak Holendrzy ruszyli do przodu. Już jeden z ich pierwszych ataków mógł zakończyć się trafieniem Memphisa Depay'a. Zmierzającą do bramki piłkę zatrzymał jednak jeden z obrońców. Po chwili rywali postraszył Tijjani Reijnders, lecz jego strzał był zbyt lekki i niecelny. Jako niecelne zostało zaliczone przez statystyków także uderzenie głową Virgila van Dijka, po którym obił piłką słupek.

Florina Nitę w końcu zmusił do interwencji Cody Gakpo, który pokusił się o próbę ze znacznej odległości. Wtedy się nie udało, ale na skompletowanie dubletu - jak się pierwotnie wydawało - musiał czekać tylko chwilę dłużej. Po rzucie rożnym piłka wybita pierwotnie z pola karnego trafiła pod jego nogi, co skrzętnie wykorzystał. Sędzia jednak po analizie VAR nie uznał trafienia, odgwizdując spalonego. Holendrzy wciąż nie mogli więc odetchnąć z ulgą, ciesząc się z dwubramkowego prowadzenia. Nie zmienił tego także Memphis Depay, niecelnie uderzając z rzutu wolnego.

Holendrzy ponownie trafili do siatki rywala dopiero w 83. minucie. Strzelec pierwszego gola pokazał wówczas, co oznacza walka do piłki do samego końca, dzięki zdołał zanotować asystę przy bramce Donyella Malena. To nie był jednak koniec emocji, bo w doliczonym czasie gry piłkarz Borussii Dortmund zanotował kolejne trafienie.