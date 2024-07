Burza wokół Cristiano Ronaldo. Portugalczyk ma problem. Padły znamienne słowa

Po poniedziałkowym meczu 1/8 finału Euro 2024 pomiędzy Portugalią i Słowenią najwięcej mówiło się nie o wyniku spotkania (0:0 po 90 minutach i dogrywce, i 3:0 w karnych dla Portugalii) czy bohaterskiej postawie Diogo Costy, który obronił trzy "jedenastki" wykonywane przez rywali, lecz o Cristiano Ronaldo . 39-latek przykuł całą uwagę, wywołując przy tym niemałą burzę. I to z wielu powodów.

Euro 2024. Cristiano Ronaldo wywołał poruszenie. Co dalej z Portugalczykiem?

Po swoim występie we Frankfurcie CR7 dokonał do rozłamu nawet wśród swoich rodaków. Przyznał to w rozmowie z Interią portugalski dziennikarz Pedro Vieira, współpracujący z redakcjami "Merca