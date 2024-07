⁠Już "wybrali" arbitra na finał Euro. Marciniak wyróżniony, UEFA pod ścianą

"Walka" o prawo do sędziowania finału Euro 2024 rozegra się niemal na pewno pomiędzy Szymonem Marciniakiem i Clementem Turpinem. Do domu odesłany już został Daniele Orsato, a Anthony Taylor sam "wypisał się" z gry za sprawą wątpliwej postawy w ćwierćfinale pomiędzy Hiszpanią i Niemcami. Anglik nie radził sobie z sytuacją na boisku, a wiele jego decyzji nosiło znamiona kontrowersyjnych.

Marciniak czy Turpin - kto poprowadzi finał Euro 2024? Hiszpanie wskazali wymarzonego kandydata

Zdaniem wielu ekspertów Marciniak niemal na pewno zostałby wyróżniony przez UEFA w przypadku awansu do finału Francuzów. Wówczas rozjemcą spotkania nie mógłby zostać Clement Turpin. Tak się jednak nie stało. Wyraźnie lepsza w pierwszym półfinale okazała się Hiszpania i to ona powalczy o mistrzostwo Europy. Czy oznacza to, że szanse Polaka zostały zaprzepaszczone? Reklama

Włoscy dziennikarze jeszcze dzień przed pierwszym półfinałowym pojedynkiem donosili, że w ich oczach Szymon Marciniak uchodzi za faworyta do poprowadzenia finału. Takiego obrotu spraw chcieliby także Hiszpanie. Andres Weiss, dziennikarz "La Media Inglesa" w rozmowie z redakcją "WP Sportowe Fakty" zdradził, jak w jego kraju postrzegany jest polski sędzia.

To dobry sędzia. Dobrze nam się kojarzy. Jeżeli miałbym wybierać, wolimy Marciniaka ~ zadeklarował Hiszpan

Niemcy wciąż "obrażeni" na Szymona Marciniaka?

Do tej pory Marciniak poprowadził "tylko" dwa spotkania w trakcie Euro. Na "tej glebie" wykiełkowały plotki, jakoby Niemcy wciąż mieli za złe Polakowi kontrowersje z półfinałowego spotkania Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium i Realem Madryt. Marciniak pospieszył się wówczas z odgwizdaniem spalonego w jednej z kluczowych akcji, za co został w mediach "zmieszany z błotem". Ostatecznie "oczyszczono go z winy" - po skrupulatnej analizie UEFA ustaliła, że Polacy podjęli wówczas dobrą decyzję. Niesmak w Niemczech jednak pozostał.

- Ja go cenię, bo dobrze reaguje na sytuacje na boisku, jest porządek. Było trochę zamieszania po meczu Ligi Mistrzów Bayernu Monachium z Realem Madryt. Niemcy mocno protestowali, co mogło nie działać korzystnie na Marciniaka, ale wszyscy widzieliśmy, że on i jego zespół zachowali się dobrze w trakcie spotkania Champions League - dodał dziennikarz. Reklama

Decyzja o doborze zespołu sędziowkiego na finał ma zapaść w piątek. Marciniak stoi przed szansą zapisania się w historii. Gdyby wyznaczono go do spotkania o mistrzostwo Starego Kontynentu, w swoim "piłkarskim CV" miałby już wszystkie mecze decydujące o najważniejszych trofeach w świecie futbolu. A żaden inny arbiter w historii nowożytnej nie może się takim osiągnięciem pochwalić.

Deklaracje ze strony Hiszpanów zdecydowanie wywierają presję na UEFA przed jedną z decyzji, od których mogą zależeć losy mistrzostwa Europy.

