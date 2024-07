Marciniak stracił "rywala", historyczna szansa w zasięgu. Polak faworytem do finału Euro

Coraz mniej niewiadomych pozostało na Euro 2024. W grze o mistrzostwo Europy są już tylko cztery nacje - Hiszpania, Francja, Holandia i Anglia. We wtorek i środę rozegrane zostaną spotkania półfinałowe, przed którymi mocno rozczarowani mogą czuć się kibice z Polski. A to za sprawą pominięcia Szymona Marciniaka. Polak nie został wyróżniony przez UEFA i tym razem nie wyznaczono go do poprowadzenia jednego z hitów. A co z finałem? Reklama

Marciniak pominięty przy okazji półfinałów Euro. Zaskakująca decyzja UEFA

Wiele z ostatnich decyzji organizacji zdaniem mediów ma podłoże polityczne. Wyznaczenie Felixa Zwayera do poprowadzenia meczu Holandia - Anglia wywołało jednak w mediach potężną burzę. Wszystko przez kontrowersyjną przeszłość arbitra. Zwayera skazano za korupcję, choć ten do winy się nie przyznawał. Decyzja UEFA wzbudziła oburzenie przede wszystkim kibiców z Anglii. Osiągnęło ono taki poziom, że w grę wchodzi jeszcze zmiana decyzji.

Choć nie wyznaczono go do poprowadzenia jednego z półfinałów, Szymon Marciniak nie został "odesłany do domu", co pozwala stawiać go w gronie kandydatów do poprowadzenia finału. Do niedawna faworytem pozostawał Daniele Orsato. Redakcja "Sky Sports" przekazała jednak, że Włoch razem ze swoim zespołem opuścił już Niemcy i niemal na pewno nie zostanie "wyróżniony" przez UEFA. Czy oznacza to, że wzrosły szanse na polski akcent w starciu o mistrzostwo Starego Kontynentu?

Faworytem finału jest teraz Polak, Marciniak ~ przekazali dziennikarze "Sky Sports"

Będziemy mieć polski akcent w finale Euro? Włosi pewni kandydatury Marciniaka

Rafał Rostkowski z redakcji "TVP Sport" przekonuje, że Marciniak ma wciąż ogromne szanse na poprowadzenie finału. Powołuje się przy tym na źródła bliskie UEFA. Reklama

- Szanse na finał ma jeszcze Clement Turpin, ale on musiałby liczyć na to, że Hiszpania wyeliminuje reprezentację Francji. Finał teraz jest dla Marciniaka, ale znając Ceferina nie można wykluczyć, że jeśli Vincić w półfinale Hiszpania - Francja wypadnie dobrze czy bardzo dobrze, to prezydent UEFA może zasugerować, aby to jego rodak prowadził mecz o mistrzostwo Europy. Teoretycznie podobne sugestie mogłyby się pojawić również w sprawie Zwayera po meczu Holandia - Anglia. Czy myślisz, że szef Komisji Sędziowskiej mógłby się sprzeciwić? - ujawnił rozmówca, określony przez redakcję jako VIP UEFA.

Gdyby finał Euro przypadł w udziale Marciniakowi, zapisałby się on w historii piłki nożnej. Miał on już okazję sędziować w trakcie finału Mistrzostw Świata w Katarze, a także mecz o puchar Ligi Mistrzów w Stambule. Jakby tego było mało Polak był także rozjemcą spotkania finału Superpucharu Europy. Żaden inny sędzia nie może pochwalić się poprowadzeniem finałów Euro, mundialu i Ligi Mistrzów.

Reklama Jak będzie wyglądał finał EURO 2024? WIDEO / GRAMY DALEJ / INTERIA.TV

Szymon Marciniak / KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / AFP