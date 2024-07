Trener Hiszpanów szybko uciął temat Yamala. Stanowczy apel po półfinale Euro

Lamine Yamal został bohaterem półfinałowego meczu Euro 2024, a o jego efektownym golu rozpisują się media w całej Europie. Do wyczynu 16-latka podczas konferencji prasowej odniósł się trener reprezentacji Hiszpanii, który jednak szybko uciął temat młodego gwiazdora FC Barcelona. Luis de la Fuente zaapelował bowiem o to, by "zachować rozsądek", ponieważ Yamal, by się dalej rozwijać, potrzebuje przede wszystkim spokoju.