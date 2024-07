Mbappe przemówił po fiasku Francuzów. Bolesna deklaracja gwiazdy. "Moje Euro było porażką"

Tylko jeden gol i do tego z rzutu karnego. A miał być najjaśniej świecącą w Niemczech gwiazdą. Zdecydowanie nie tak Kylian Mbappe wyobrażał sobie przebieg Euro 2024. Napastnik od tygodni jest wyraźnie bez formy, a sytuację dodatkowo utrudniła mu konieczność rozgrywania meczów w specjalnej masce, która miała zapewniać mu dodatkową ochronę po urazie, jakiego doznał w meczu z Austrią.

Hiszpania w finale. Mbappe kolejny raz zawiódł Francuzów?

25-latkowi nie można było odmówić chęci, ale to było za mało, żeby skarcić Hiszpanów. Dużo bardziej decydujący od niego był tego dnia jego vis-a-vis w barwach "La Furia Roja" - Lamine Yamal . Wychowanek Barcy strzelił przepiękną bramkę , która dała wyrównanie, a do tego miał udział także przy trafieniu na 2:1.

Mbappe po porażce z Hiszpanią "uderzył się w pierś". "Nie byłem dobry"

Francuzi przegrali 1:2 i pożegnali się z Euro na etapie półfinału . Mbappe zakończył turniej z zaledwie jednym trafieniem na koncie i to tylko z rzutu karnego. Napastnik zdawał sobie sprawę z tego, że sprawił zawód kibicom i nie ukrywał tego w trakcie rozmowy z mediami. Zaraz po zakończeniu meczu stanął przed kamerami i dosadnie podsumował turniej.

- W piłce jesteś albo dobry, albo kiepski. Ja nie byłem dobry. Chciałem być mistrzem Europy. Teraz udam się na wakacje, odpocznę i to mi na pewno dobrze zrobi. Dzięki temu będę gotowy na rozpoczęcie nowego życia. Jest wiele do zrobienia - dodał Francuz nawiązując do zmiany barw klubowych. Od początku przyszłego sezonu Mbappe będzie reprezentował Real Madryt.